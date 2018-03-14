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Британія планує відмовитися від газу РФ

14 березня, 2018 - 18:55
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про намір шукати іншого постачальника газу замість Росії у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля на території Сполученого Королівства.

Про це вона сказала у середу, виступаючи у Палаті представників, повідомляє Reuters.

"Коли ми дивимося на наших постачальників газу, то ми дійсно розглядаємо інші країни", - повідомила Мей.

Зазначається, що цього року вже були поставки скрапленого природного газу з Росії до Великої Британії.

Нагадаємо, що Рада НАТО збереться через використання хімічної зброї Росією.

Джерело: День

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