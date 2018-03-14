Британія планує відмовитися від газу РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про намір шукати іншого постачальника газу замість Росії у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля на території Сполученого Королівства.

Про це вона сказала у середу, виступаючи у Палаті представників, повідомляє Reuters.

"Коли ми дивимося на наших постачальників газу, то ми дійсно розглядаємо інші країни", - повідомила Мей.

Зазначається, що цього року вже були поставки скрапленого природного газу з Росії до Великої Британії.

Нагадаємо, що Рада НАТО збереться через використання хімічної зброї Росією.