Британія планує відмовитися від газу РФ

14 березня, 2018 - 18:55
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про намір шукати іншого постачальника газу замість Росії у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля на території Сполученого Королівства.
Про це вона сказала у середу, виступаючи у Палаті представників, повідомляє Reuters.
"Коли ми дивимося на наших постачальників газу, то ми дійсно розглядаємо інші країни", - повідомила Мей.
Зазначається, що цього року вже були поставки скрапленого природного газу з Росії до Великої Британії.
Нагадаємо, що Рада НАТО збереться через використання хімічної зброї Росією.
Джерело: День