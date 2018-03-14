Британія висилає 23 російських дипломати і припиняє дипконтакти на високому рівні

Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломати, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час виступу у парламенті, передає ЄП.

"Відповідно до Віденської конвенції Велика Британії висилає 23 російських дипломатів, які були визначені як офіцери розвідки. Вони мають тиждень, щоб залишити країну", - сказала Мей, нагадавши, що після вбивства Олександра Литвиненка Британія вислала чотирьох російських дипломатів.

Також призупиняються усі дипломатичні контакти на високому рівні, в тому числі скасовується запрошення для глав МЗС РФ Сергія Лаврова відвідати Лондон.

Прем'єр також повідомила про запровадження посилених перевірок у Британії приватних рейсів з РФ та заморожування російських державних активів. Вона сподівається, що ці заходи підтримають обидві партії у парламенті.

"Для цих людей або їхніх грошей у нашій країні немає місця", - сказала Мей.

Прем'єр також оголосила, що на Чемпіонат світу з футболу до Росії не поїдуть британські урядовці або члени королівської родини.

Нагадаємо, 12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені непритомними в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.