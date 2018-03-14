Данилюк очікує на затвердження нової фіндопомоги від ЄС на початку осені

14 березня, 2018 - 19:11
Міністерство фінансів України очікує на остаточне затвердження нової програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу в розмірі 1 млрд євро на початку осені.
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє УНІАН.
"Орієнтовно ми очікуємо на остаточне затвердження на початку осені", - сказав Данилюк.
За словами міністра, ключовою умовою затвердження допомоги буде впровадження системи автоматичної верифікації декларацій державних службовців, а також продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
При цьому макрофінансова допомога розрахована на рік і буде розділена на два транші, розмір яких є предметом дискусії.
Глава Мінфіну висловив надію на те, що цього року Україні вдасться отримати обидва транші.
Джерело: Новини УНІАН