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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Доба в АТО: Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ

14 березня, 2018 - 08:48
Фото Reuters

Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови повного припинення вогню здійснивши чотири обстріли позицій українських захисників.

Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойову травму. Його доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку, по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, а по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю.

У свою чергу, на Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка.

Джерело: День

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