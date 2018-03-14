Фіцо може піти у відставку через вбивство журналіста

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий піти у відставку через політичну кризу, яка виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Про це Фіцо оголосив на прес-конференції у Братиславі, повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.

"Сьогодні я відвідав президента Андрію Кіску і повідомив йому, що я готовий піти у відставку", - сказав Фіцо.

Однак він поставив три умови своєї відставки: посада прем'єр-міністра повинна залишитися за партією Smer, яку очолює Фіцо, президент обіцяє поважати коаліційну угоду та поважати результати виборів 2016 року.

На пресс-конференції також були присутні лідери ще двох коаліційних партій – Андрій Данко із Словацької національної партії (SNS) та Бела Бугар з партії Most-Hid. Вони підтримали заяву Фіцо.

Питання відставки глави уряду Словаччини остаточно має вирішится у четвер, 15 березня.

Нагадаємо, що у Словаччині ініціюють дострокові вибори через вбивство журналіста.