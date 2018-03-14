Google заборонить рекламувати криптовалюти

Google заборонить рекламувати ICO, криптовалюти і криптовалютних бірж. Обмеження також торкнуться статей з порадами про заробіток на криптовалюті та оголошень про бінарні опціони. Як повідомляється в офіційній заяві компанії, нові правила рекламної політики вступлять в силу з червня 2018 року.

Нові правила реклами введуть широку заборону на будь-які рекламні оголошення, просування сайтів, а також банерів і навіть роликів на YouTube.

У Google заявили, що не знають, яке майбутнє чекає ринок криптовалюти, але "бачать досить шкоди для споживачів в цій сфері" і хочуть бути обережніше.

У звіті за 2017 рік компанія Google заявила, що заблокувала понад 130 мільйонів оголошень, які використовувалися хакерами для накрутки кліків і в тому числі видобутку криптовалюти. Це невелика частина від всієї забаненої реклами - 3,2 мільярда оголошень за минулий рік.

Facebook ввів заборону на рекламу криптовалюти і ICO в кінці січня 2018 року. Заборона стосується будь-яких оголошень, пов'язаних з криптовалютою, в тому числі в Інстаграмі.

Компанія навела приклади забороненої реклами. Так, віднедавна в соцмережі заборонені наступні типи рекламних оголошень:

"Клікни сюди, щоб дізнатися про безпечну криптовалюту, яка дозволить здійснювати платежі по всьому світу"

"Нове ICO! Купи токени з 15% знижкою"

"Скористайся пенсійними накопиченнями, щоб інвестувати в біткоїн"

"Почни торгівлю опціонами зараз і отримаєш бонуси"

Такі рекламні оголошення вважаються потенційно шахрайськими і компанія хоче позбавити від них аудиторію.

"Наш основний принцип реклами в тому, що вона повинна бути безпечною. Оголошенням, що вводять користувачів в оману, немає місця на Facebook. Ми проводимо нову політику, яка забороняє рекламу, що просуває фінансові продукти і послуги, які часто пов'язані з обманом", - пише менеджер по продукту Роб Лізерн.