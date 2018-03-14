"Іспанський диспетчер" отримав від РФ $48 тисяч за фейк про MH17

Так званий "іспанський диспетчер Карлос", який повідомив про переслідування малайзійського MH17 українськими літаками, отримав з Росії майже 50 тисяч доларів.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода і румунська розвідувальна група RISE Project з'ясували, що автором твіту про загибель літака і героєм сюжету каналу RT є Хосе Карлос Барріос Санчес, раніше судимий в Іспанії і заарештований в Румунії у справі про шахрайство.

На запропоновану журналістами зустріч в Бухаресті Санчес не з'явився, але в листуванні заявив, що отримував великі суми грошей з Росії в якості компенсації за те, що публікував у себе в Твіттері різні записи під ніком spainbuca.

Санчес також розповів, що ніколи не бував на території України і не працював авіадиспетчером, хоча у соцмережах зазначав у ролі свого місця роботи два міжнародних авіахолдинги.

Хосе Санчес підкреслив, що гроші від RT він отримував задовго до інтерв'ю телеканалу, опублікованого у травні 2014 року. У цьому сюжеті його назвали "диспетчером Карлосом", який нібито працював в аеропорту Борисполя і отримував погрози за свою антиукраїнську позицію.

Представники RT заперечують виплату гонорарів Санчесу.

17 липня 2014 року, у день загибелі MH-17, у Twitter spainbuca з'явився запис про те, що за три хвилини до зникнення "Боїнга" з екранів радарів поруч з ним пролетіли військові літаки. Цю інформацію, приписану "іспанському диспетчеру", поширили російські ЗМІ.