Кабмін схвалив призначення 89 державних стипендій діячам культури і мистецтва

Уряд схвалив призначення 89 державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, аби засвідчити їх видатні особисті досягнення.

Відповідний проект указу Президента був схвалений на засіданні Кабінету міністрів 14 березня, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

"Рішення щодо кандидатур на одержання державних стипендій прийнято комісією Міністерства культури з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. До проекту указу включено 89 претендентів (17 довічних та 72 дворічних державних стипендій). Після підписання зазначеного Указу кількість стипендіатів, які будуть отримувати довічні державні стипендії, становитиме 298 осіб, дворічні стипендії - 294 особи", - ідеться в повідомленні.

Встановлений розмір стипендії становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" розмір стипендії з 1 січня 2018 року буде 2060 грн, з 1 липня – 2153 грн, з 1 грудня – 2246 грн.