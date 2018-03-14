КМУ ввів монетизацію пільг на проїзд

Кабінет Міністрів ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Так, розмір щомісячної виплати готівкових коштів протягом двох місяців з дня набрання чинності постанови затверджують обласні та Київська міська державна адміністрація. Їх розмір визначається шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті на 30 поїздок.

Для осіб, які мають право на кілька пільг, призначається щомісячна готівкова виплата найбільшою з них.

Розмір таких виплат не враховується при розрахунку загального доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.

Для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%.

Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється.

Зазначимо, що монетизація пільг - це заміна натуральних пільг грошовими компенсаціями. Тобто люди замість безкоштовних послуг отримують гроші, якими розплачуються за отримані послуги.

У листопаді поточного року Кабінет Міністрів схвалив введення монетизації субсидій з 1 січня 2018 року. Постанову було прийнято після його доопрацювання Міністерством соціальної політики та Державною регуляторною службою.

До цього Володимир Гройсман заявляв, що це рішення торкнеться 1,5 млн сімей, які зможуть отримати приблизно 700 грн як разову виплату. Це рішення передбачає грошову виплату, яка дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовують для опалення, або 100 кубів газу.

Сама ідея монетизації пільг з'явилася 2014 року, коли екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про необхідність переходу від радянської моделі надання пільг.