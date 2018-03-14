Мін'юст пропонує збільшити мінімальний розмір аліментів

У Міністерстві юстиції розробили законопроект, яким пропонується збільшити мінімальний розмір аліментів на кожну дитину.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час виступу в Кабінеті міністрів, інформує прес-служба відомства.

«Нині йде серйозне обговорення можливості збільшення обсягу утримання дитини після розлучення батьків. Вже розроблено законопроект, який пропонує суттєво збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Окрім того, ми можемо запозичити норму французького законодавства, за якою нащадки після розлучення батьків повинні отримати такий самий рівень утримання, який вони мали під час проживання у повній сім'ї», - наголосив Петренко.

Він також зауважив, що особисто виступатиме з ініціативою ввести норму, за якою діти матимуть право на частку спільного майна колишнього подружжя на рівні з батьками. Буде створена система стимулювання як батьків, так і органів влади на місцях, які дбають про всебічний і повноцінний розвиток дитини.

«Окремо ми плануємо прописати норми мотивації для тих батьків, які відповідально ставляться до виховання своїх дітей. Це будуть відповідні податкові й соціальні пільги. Ще одна новація - створення реальних стимулів для органів влади на місцях, які вкладають кошти в розширення дитячого простору: створення дитячих садочків, будівництво спортивних майданчиків, відкриття різного роду курсів і гуртків для гідного виховання дитини. Уряд готовий розвивати та підтримувати культуру відповідального батьківства в країні», - наголосив міністр юстиції.

Петренко також повідомив, що уряд доручив органам влади та представникам силових структур на місцях забезпечити координацію роботи та обмін інформацією щодо встановлення тимчасового обмеження боржника у правах, передбачити у місцевих бюджетах кошти на оплату суспільно корисних робіт та посилити роботу поліції з розшуку боржників та їх майна й забезпечити дотримання правопорядку у разі залучення поліції до проведення виконавчих дій.

Водночас, наголосив міністр, на правоохоронців покладений обов'язок гарантувати негайну реакцію на факти тиску на виконавців при виконанні ними рішень про стягнення аліментів.

Петренко підкреслив, що кожного місяця до 10 числа всі причетні до цих процесів відомства мають поінформувати Міністерство юстиції про проведену роботу.