МЗС пропонує скасувати Договір про дружбу з РФ

Міністерство закордонних справ України підготувало різні пропозиції щодо Договору про дружбу з Росією, серед яких передбачається призупинення угоди частково або повністю.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца, інформує УНІАН.

"МЗС підготувало низку пропозицій і аналіз щодо можливого призупинення самого Договору, або частково, або повністю. Це дозволяється міжнародним правом і самим договором. Тобто можна призупинити повністю або частково, або його денонсація", - заявила Беца.

При цьому вона сказала, що цим переліком можливі варіанти не вичерпуються.

"Ми не прийняли якогось остаточного рішення, бо остаточне рішення приймає президент. Це договір від імені України", - підкреслила дипломат.

Також вона сказала, що МЗС працює над можливими опціями щодо цього договору та "здійснює подальший аналіз". Окремо, говорячи про Співдружність Незалежних Держав, дипломат нагадала, що Україна не є членом цієї організації, бо не ратифікувала статут СНД.

Вона сказала, що Україна не бере участі зараз у засіданнях вищих органів СНД.

"І ми завжди виходили з того, що наша мета - це вихід з СНД. Це пострадянська модель, яка вичерпала себе. Але ми робимо інвентаризацію також договорів, які для нас важливі. Вихід з СНД не означає автоматично вихід з багатосторонніх угод. Для нас важливі деякі угоди", - зазначила Беца.

Нагадаємо, що Британія планує відмовитися від газу РФ.