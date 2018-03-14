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НБУ презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень

14 березня, 2018 - 11:24
Фото НБУ

Керівництво Національного банку України презентувало нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень, передає прес-служба регулятора.

Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.

Уводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно:

- перший етап, 27 квітня 2018 року – будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні,

- другий етап відбудеться пізніше: монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019 – 2020 роках (точну дату Національний банк повідомить додатково).

Нагадаємо, на днях стало відомо, що Нацбанк випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які з часом мають замінити банкноти.

Джерело: День

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