Нові українські боєприпаси пройшли успішне вогневе випробування

Україна отримала власне виробництво артилерійських боєприпасів великих калібрів.

Про це поінформував Президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Вітаю ДАХК «Артем», що входить до складу Державний концерн "Укроборонпром", з успішним вогневим випробуванням артилерійських боєприпасів калібру 152 мм", - написав глава держави.

Він також додав: "Продовжуємо зміцнювати Збройні Сили України!"

У ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно провели вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм власного виробництва. Таким чином Україна отримала власне виробництво артилерійських боєприпасів великих калібрів.

Про це заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, коментуючи результати випробувань.

"Кооперація підприємств Концерну дозволила в найкоротші терміни опанувати виробництво артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ. Це – важливий крок, що підвищує боєздатність українського війська", – заявив Букін.

За його словами, новий осколково-фугасний снаряд розраховано для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також – руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем – "Гіацинт".

У виробництві снаряду, окрім ДАХК "Артем", задіяні інші підприємства Укроборонпрому, відповідальні за створення ініціюючих засобів, вибухової речовини та порохів.

Виготовлені артилерійські снаряди очікує серія випробувань під контролем представників Міноборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво.

Випробування відбулися на військовому полігоні на Чернігівщині, під час яких було підтверджено задані характеристики боєприпасів. Роботи з виготовлення боєприпасів відбуваються у рамках цільової програми, затвердженої Президентом України Петром Порошенком.