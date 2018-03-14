Одну з перший філій Українського інституту відкриють у Відні

Одну з перший філій Українського інституту буде відкрито у Відні (Австрія). Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільної з Федеральним президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом прес-конференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

“Одна з перших філій Українського інституту відкриється у Відні”, - сказав Порошенко.

Водночас Президент нагадав, що основною метою такої інституції як Український інститут є збільшення присутності української культури в ЄС загалом та в Австрії зокрема.