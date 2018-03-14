ООН стурбована обстрілами Донецької фільтрувальної станції (ДФС) і закликає сторони конфлікту не нищити цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє прес-служба координатора системи ООН в Україні Ніла Вокера, передає 112 Україна.

"Я глибоко стурбований, що працівники, які забезпечують належне водопостачання, а також інфраструктура продовжують потрапляти під обстріли під час конфлікту на сході України. Це неприйнятно, що за останні вісім днів мужні працівники, які намагаються підтримувати роботу Донецької фільтрувальної станції, потрапили під обстріли чотири рази. Я вітаю встановлення 24-годинного "вікна тиші" сьогодні, проте я закликаю аби гарантія безпеки та захисту цивільних працівників та інфраструктури тривала й надалі", - йдеться в повідомленні.

Вокер підкреслює, що неможливо підтримувати роботу життєво важливої інфраструктури без тривалих гарантій безпеки та захисту працівників. Враховуючи сувору зиму в Україні, будь-яке припинення водопостачання або взаємозалежних систем опалення може призвести до суттєвих гуманітарних наслідків.

"Я закликаю сторони конфлікту поважати цивільну інфраструктуру та захищати цивільних працівників. Беззаперечно будь-який навмисний обстріл цивільної інфраструктури та навмисний зрив доступу до водопостачання чи опалення є порушенням міжнародного гуманітарного права", - підкреслюють в ООН.

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