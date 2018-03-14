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Польська нафтогазова компанія PGNiG розширить присутність на українському ринку

14 березня, 2018 - 16:00
Фото: PGNiG

Польська нафтогазова компанія PGNiG має намір розширювати присутність на ринку України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про такі плани компанії повідомляється в піврічному звіті PGNiG, розміщеному на Варшавській біржі.

"Одним зі стратегічних завдань групи є подальше розширення діяльності на ринках Центральної та Східної Європи. Група PGNiG продовжить зусилля, спрямовані на зміцнення своєї присутності в Україні, одному з найбільш перспективних ринків регіону", - йдеться в документі.

У 2017 році PGNiG наростила експорт газу в Україну на 35% - з 10,24 до 13,78 ТВт-год.

Як повідомлялося, PGNiG реалізує газ українським споживачам із серпня 2016 року.

PGNiG - найбільша нафтогазова компанія Польщі, що розробляє газові та нафтові родовища, видобуває, зберігає і транспортує енергоносії, а також здійснює будівництво та розвиток нафтогазової транспортної мережі, експорт та імпорт газу.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

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