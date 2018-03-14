Прокуратура вимагає смертної кари для стрілка з Флориди

Звинувачення вимагатиме смертної кари для Ніколаса Круза, який застрелив 17 людей у ​​школі в місті Паркленд (штат Флорида, США). Про такий намір суду повідомив прокурор округу Броуард Майкл Сац, повідомляє агентство Associated Press.

Це рішення Круз і його захист зможуть оскаржити на наступному засіданні, воно заплановано на 14 березня.

Колегія присяжних засідателів Флориди затвердила звинувачення Ніколасу Крузу 7 березня. Його звинувачують за 34 пунктами, у тому числі в умисному вбивстві. Якщо Круза визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.

Його адвокат Говард Фінкельштейн заявив Associated Press, що Круз в обмін на довічне ув'язнення «готовий негайно визнати провину».

«З поваги до сімей загиблих ми не будемо відповідати на пред'явлені звинувачення. Ми не стверджуємо, що він [Круз] невинний, але не можемо визнати провину, поки мова йде про смертний вирок », - сказав захисник.

Якщо Круз не відповість на висунуті звинувачення, суддя подасть формальну заяву про заперечення провини від його імені, що дозволить продовжити слухання у справі.

Нагадаємо, 17 людей загинули і близько 20 отримали поранення в результаті стрілянини на території школи американського міста Паркленд. Круз був озброєний рушницею типу AR-15 та мав кілька магазинів з боєприпасами. Він діяв один і добре орієнтувався в школі, після чого здався поліції, яка оточила його в сусідньому районі.

Стрілянина стала одним із випадків масових убивств в американських школах за останні роки і вісімнадцятим випадком застосування вогнепальної зброї лише за цей рік у школах США.

Раніше також повідомлялося, що 17 лютого, у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, кількасот людей, зокрема учнів школи Марджорі Стоунмен Даглас, вийшли на протест проти вільного володіння зброєю.