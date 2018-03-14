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Рада НАТО збереться через використання хімічної зброї Росією, - Мей

14 березня, 2018 - 17:52
Фото Reuters

15 березня відбудеться засідання ради Північноатлантичного альянсу (НАТО), присвячене незаконному використанню Росією хімічної зброї.

Про це в ході виступу в парламенті заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, передає Reuters.

"У четвер,15 березня, відбудеться засідання ради НАТО. Воно буде присвячене незаконному використанню Росією хімічної зброї та незаконній програмі її розробки", - заявила Мей.

Нагадаємо, що Британія висилає 23 російських дипломати і припиняє дипконтакти на високому рівні.

Джерело: День

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