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СБУ затримала власника однієї з найбільших продуктових мереж на окупованих територіях Донбасу

14 березня, 2018 - 14:21
Фото: ssu.gov.ua

Затриманому Службою безпеки України так званому "депутату Горлівської міськради" пред'явили підозру в організації терористичної групи.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

"За результатами проведених обшуків за місцем проживання вказаної особи та його близьких родичів виявлено ​​і вилучено документацію, мобільні телефони, планшети і ноутбуки, на яких міститься інформація про сприяння терористичній організації "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Джерело: День

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