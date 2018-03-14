СБУ затримала власника однієї з найбільших продуктових мереж на окупованих територіях Донбасу

Затриманому Службою безпеки України так званому "депутату Горлівської міськради" пред'явили підозру в організації терористичної групи.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

"За результатами проведених обшуків за місцем проживання вказаної особи та його близьких родичів виявлено ​​і вилучено документацію, мобільні телефони, планшети і ноутбуки, на яких міститься інформація про сприяння терористичній організації "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.