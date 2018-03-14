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Штайнмаєр призначив членів уряду Меркель

14 березня, 2018 - 16:11
Фото Reuters

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив членів уряду Ангели Меркель.

Про це повідомляє Spiegel.

На церемонії призначення уряду Штайнмаєр закликав його повернути довіру населення.

"Тепер новий федеральний уряд може розпочати роботу", - написав речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

Jetzt kann es losgehen mit der Arbeit der neuen Bundesregierung - das neue #Kabinett nach der Ernennung durch den Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. pic.twitter.com/EBv8M1tNVb

— Steffen Seibert (@RegSprecher) 14 марта 2018 г.

Зазначається, що Штайнмаєр вручив 15 міністрам сертифікати про призначення, і після присяги у Бундестазі новий уряд розпочинає роботу.

Нагадаємо, що Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини.

Джерело: День

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