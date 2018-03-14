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Сьогодні у Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи

14 березня, 2018 - 13:31

Зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі проходить у Мінську.

Про це повідомляє МЗС Білорусі в Тwitter.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, попереднє засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 28 лютого. Тоді було досягнуто домовленість про введення з 5 березня режиму припинення вогню, порушувалися питання відкриття КПВВ "Золоте", звільнення заручників, забезпечення гідних умов життя населення у зоні конфлікту, а також безпеки спостерігачів.

Крім того, у ході роботи підгрупи з питань безпеки українська сторона звернула увагу на необхідність вільного доступу СММ ОБСЕ до усієї території України, у т.ч. і до Криму, як це передбачено мандатом місії.

Джерело: День

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