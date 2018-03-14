Сьогодні у Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи

Зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі проходить у Мінську.
Про це повідомляє МЗС Білорусі в Тwitter.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, попереднє засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 28 лютого. Тоді було досягнуто домовленість про введення з 5 березня режиму припинення вогню, порушувалися питання відкриття КПВВ "Золоте", звільнення заручників, забезпечення гідних умов життя населення у зоні конфлікту, а також безпеки спостерігачів.
Крім того, у ході роботи підгрупи з питань безпеки українська сторона звернула увагу на необхідність вільного доступу СММ ОБСЕ до усієї території України, у т.ч. і до Криму, як це передбачено мандатом місії.