Сьогодні у Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи

Зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі проходить у Мінську.

Про це повідомляє МЗС Білорусі в Тwitter.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, попереднє засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 28 лютого. Тоді було досягнуто домовленість про введення з 5 березня режиму припинення вогню, порушувалися питання відкриття КПВВ "Золоте", звільнення заручників, забезпечення гідних умов життя населення у зоні конфлікту, а також безпеки спостерігачів.

Крім того, у ході роботи підгрупи з питань безпеки українська сторона звернула увагу на необхідність вільного доступу СММ ОБСЕ до усієї території України, у т.ч. і до Криму, як це передбачено мандатом місії.