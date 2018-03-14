Сьогодні в Мюнхені стартує низка заходів до 100-річчя встановлення дипвідносин між Німеччиною й Україною

Відсьогодні до 17 березня делегація українських науковців перебуватиме у Мюнхені з нагоди проведення подіумної дискусії та виставки, присвячених 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною.

Серед запланованих заходів, зокрема зустрічі в Українському вільному університеті та Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана, вшанування першого консула Української Народної Республіки в Мюнхені Василя Оренчука та Гетьмана Павла Скоропадського, науковий круглий стіл тощо.

До складу делегації увійшли завідувач відділу історії Української революції 1917 — 1921 рр. Інституту історії України НАНУ Владислав Верстюк, провідний науковий співробітник відділу Історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ Ірина Матяш, професор Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова, співголова Комісії істориків України та Німеччини Поліна Барвінська, завідувач відділу історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти й науки України Павло Павлович Гай-Нижник та директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, заступник голови ради ГО «Сіверський інститут регіональних досліджень», позаштатний кореспондент газети «День» Володимир Бойко.

Детальніше про заплановані події та значення ювілею читайте за посиланням "Iз ким боролися тоді й чому?"