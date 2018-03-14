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США охопили масові протести школярів

14 березня, 2018 - 20:39
Фото: CNN

Тисячі учнів старших шкіл Сполучених Штатів вийшли в середу на акцію проти вільного продажу зброї в країні, а також вшанування пам'яті 17-ти загиблих людей під час масової стрілянини минулого місяця в одній зі шкіл Флориди.

Акція охопила більшу частину території Сполучених Штатів, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у Вашингтоні понад дві тисячі старшокласників вийшли під Білий дім, де 17-хвилинним мовчанням вшанували пам'ять 17-ти загиблих у стрілянині в старшій школі Паркленда.

Спочатку протестувальники скандували гасла проти вільного обігу зброї в країні, що призводить до невинних жертв, у тому числі серед дітей. Рівно о 10-й ранку учні провели "мовчазну" акцію, сидячі на землі спиною до резиденції американського президента.

Шкільні протести в середу пройшли в багатьох містах Сполучених Штатів. Діти виходили на вулиці, а також збиралися всередині приміщень, щоб продемонструвати свою позицію проти безперешкодного продажу зброї в США. У штаті Індіана учні однієї зі шкіл сформували серце на футбольному полі. У північних штатах, таких як Мейн, Массачусетс, незважаючи на зимовий циклон, сніг та морози, діти пройшли по вулицях з зі зверненням до Національної стрілецької організації посилити контроль над продажем зброї.

Нагадаємо, 14 лютого цього року 19-річний Ніколас Круз відкрив вогонь у старшій школі в місті Паркленд (штат Флорида), з якої був виключений раніше. Він розстріляв 17 учнів та викладачів, а також поранив кілька десятків людей. Круз був озброєний напівавтоматичним карабіном AR-15, який стоїть на озброєнні правоохоронних органів США, та великою кількістю набоїв. Трагедія посилила дискусії щодо введення обмежень для вільного продажу вогнепальної зброї в США.

Джерело: Укрінформ

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