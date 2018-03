США охопили масові протести школярів

Тисячі учнів старших шкіл Сполучених Штатів вийшли в середу на акцію проти вільного продажу зброї в країні, а також вшанування пам'яті 17-ти загиблих людей під час масової стрілянини минулого місяця в одній зі шкіл Флориди.

Акція охопила більшу частину території Сполучених Штатів, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у Вашингтоні понад дві тисячі старшокласників вийшли під Білий дім, де 17-хвилинним мовчанням вшанували пам'ять 17-ти загиблих у стрілянині в старшій школі Паркленда.

Спочатку протестувальники скандували гасла проти вільного обігу зброї в країні, що призводить до невинних жертв, у тому числі серед дітей. Рівно о 10-й ранку учні провели "мовчазну" акцію, сидячі на землі спиною до резиденції американського президента.

Шкільні протести в середу пройшли в багатьох містах Сполучених Штатів. Діти виходили на вулиці, а також збиралися всередині приміщень, щоб продемонструвати свою позицію проти безперешкодного продажу зброї в США. У штаті Індіана учні однієї зі шкіл сформували серце на футбольному полі. У північних штатах, таких як Мейн, Массачусетс, незважаючи на зимовий циклон, сніг та морози, діти пройшли по вулицях з зі зверненням до Національної стрілецької організації посилити контроль над продажем зброї.

Across the United States, students are walking out of school to say enough is enough with regards to gun violence and mass shootings

More photos from the walkouts: https://t.co/gPVEXOgGoH pic.twitter.com/stV5Qi8usT

— CNN (@CNN) 14 марта 2018 г.