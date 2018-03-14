Телескоп Hubble сфотографував процес злиття двох галактик (відео)

Телескоп Hubble сфотографував процес входження двох галактик одна в одну. Ці об'єкти розташовані в сузір'ї Кита на відстані близько 350 млн світлових років від Сонячної системи.

Два галактичних ядра все ще розділені великою відстанню, але викидають хмари гарячого газу, пише Gizmodo.

У галактики, зображеної зверху, є незвичайно довгі приливні хвости, а також, як відзначили астрономи, "довгі подовжені стрічки газу, пилу і зірок". Області, які здаються синіми, є "зоряними розплідниками", які все ще знаходяться в процесі створення нових зірок. Процес злиття двох тіл займе мільйони років.

Агентство NASA написало, що пара галактик була вперше помічена приблизно 52 роки тому в рамках зусиль по залученню уваги до незвичайних явищ галактики. Для обробки цього знімка використовувалися Advanced Camera for Surveys (ACS) та Wide Field Camera 3 (WFC3).

Ці своєрідні галактики схожі на природний експеримент, який проходить в космічному масштабі. Описуючи їх, астрономи можуть краще зрозуміти фізичні процеси, які перетворюють спіральні і еліптичні галактики в нові форми.

Відзначимо, що подібні злиття галактик досить поширені. Наша галактика Чумацький шлях має зіткнутися з сусідньою галактикою Андромеди через чотири мільярди років. Однак вчені відзначають, що простори між зірками настільки великі, що навряд чи самі зірки зіткнуться одна з одною.