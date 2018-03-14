Тіллерсон у своїй прощальній промові попередив про небезпеку від РФ

Звільнений раніше Державний секретар США Рекс Тіллерсон у своїй прощальній промові попередив про небезпечну поведінку Росії. Про це повідомляє BBC.

"Багато зусиль доведеться ще докласти для відповіді на поведінку і дії з боку російського уряду, які викликають тривогу", - сказав Тіллерсон.

Тіллерсон підкреслив, що Росія "має ретельно зважити", чи відповідають її дії інтересам російського народу, а також світу.

"Якщо Росія продовжить свою нинішню політику, очевидно, що це призведе до великої ізоляції. А це не відповідає нічиїм інтересам".

Тіллерсон також упевнений, що проведена робота по налагодженню стосунків з Китаєм та приборкання ядерних перспектив КНДР.

Учора президент США Дональд Трамп звільнив Тіллерсона з поста держсекретаря США і призначив на цю посаду директора ЦРУ Майка Помпео. Однією з причин Трамп назвав розбіжності щодо Ірану. Однак варто зазначити, що незадовго до рішення Трампа про відставку Тіллерсона держсекретар заявив, що отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії "явно надійшло з Росії", в той час як у Білому домі проігнорували причетність Росії до замаху на Скрипаля.

Тіллерсон обіймав посаду держсекретаря США з лютого 2017 року. Офіційно він піде у відставку 31 березня. До призначення Помпео виконувати обов'язки держсекретаря буде заступник Джон Салліван.