Трамп планує запровадити серйозні обмеження щодо китайських товарів

Президент США Дональд Трамп має намір ввести тарифи на імпорт китайських товарів, оцінюваний в суму до $ 60 млрд.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в уряді, які брали участь в обговоренні ініціативи. За їхніми даними, тарифи будуть введені проти технологічного і телекомунікаційного секторів економіки Китаю.

Третє джерело агентства повідомив, що нові тарифи пов'язані з розслідуванням передбачуваного розкрадання американської інтелектуальної власності в Китаї, яке почалося в серпні за указом Трампа. Нові обмеження можуть бути введені «в найближчому майбутньому». Тарифами буде обкладатися споживча електроніка, очікується, що в списку буде більше 100 найменувань.

Білий дім відмовився коментувати цю інформацію.

Вашингтон має намір обмежити імпорт, щоб «покарати» китайські технологічні компанії за їх політику, яка змушує американські компанії відмовлятися від своїх технологічних секретів в обмін на право працювати в країні, пише Reuters. Позитивне сальдо торгового балансу Китаю з США оцінюється в $ 375 млрд.

Раніше Трамп підписав розпорядження про введення тарифів на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн, за винятком Канади і Мексики. З цими державами США домовляються про перегляд умов угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Єдині мита на ввезення стали складуть 25%, на ввезення алюмінію - 10%.