TYME визнано найбільшою платіжною системою України в 2017 році, - НБУ

Міжнародна платіжна система TYME стала найбільшим гравцем на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року.

Інформацію про це розмістив на своєму порталі Національний банк України.

Також TYME присвоєно статус соціально-значущої платіжної системи.

Таке зростання стало можливим за рахунок розширення напрямків діяльності компанії і значного збільшення кількості учасників платіжної системи, серед яких такі найбільші гравці ринку, як фінансова компанія "Пост фінанс", засновником якої є "Нова пошта", і "ПриватБанк".

“Особливу увагу в своїй роботі ми приділяємо якості надаваних послуг. Як платіжна система ми зобов'язані забезпечувати безперебійну роботу на високому рівні 24/7, це дуже велика відповідальність. Результати роботи 17-го року показують, що у нас це виходить. Кожен день ми покращуємо й удосконалюємо наші продукти і сервіси, ми дуже вдячні нашим учасникам і всім партнерам за довіру", — прокоментувала новину операційний директор TYME Євгенія Каніна.

Одним із драйверів зростання став запущений у середині 2017 року проект міжнародних переказів і переказів у межах України під брендом TYME.

Наразі це один із основних фокусів у розвитку компанії.

“Ми зробили досить успішний старт проекту і за понад півроку посіли незначну, але вже помітну частку на ринку міжнародних переказів. Ми постійно нарощуємо кількість учасників нерезидентів і розширюємо кількість країн, де були б доступні перекази TYME. У наших планах також розвиток переказів TYME на території України. Крім відомих каналів відправлення переказів, як-от банки, ми намагаємося пропонувати ринку нестандартні рішення, які можуть бути більш зручними для користувача. Наприклад, грошовий переказ по Україні можна відправити з терміналу самообслуговування TYME.

Термінали знаходяться по всій території України, крім окупованих територій, у найбільш доступних місцях, за крок від будинку. Відправнику не потрібно шукати відділення банку для відправлення і не потрібно стояти в черзі, він може зробити це в будь-який час дня і ночі. Пропонуємо всім українцям спробувати цю послугу вже зараз", — повідомила Марина Нємкова, керівник напрямку "Перекази TYME".

Міжнародні перекази TYME доступні в Україні, Німеччині, Великій Британії, Ізраїлі, Польщі, ОАЕ, Туреччині, Чехії, Швеції. У портфелі МПС TYME понад 100 країн з більш ніж 200 000 відділень прийому-видачі переказів, включаючи такі країни як США, Канада, Австралія, Кіпр.

На території України грошові перекази TYME можна знайти в понад 6000 пунктах прийому-видачі, що включають відділення банків-партнерів системи і термінали самообслуговування TYME.

Міжнародна платіжна система TYME зареєстрована в Україні й обробляє понад 50 млн трансакцій на рік. Під брендом TYME в Україні працюють понад 3500 терміналів самообслуговування. У грудні 2015 року МПС TYME пройшла планову перевірку НБУ, у 2016 році отримала Генеральну валютну ліцензію (№ 190 від 25.05.2016), що дозволило системі вийти на міжнародний ринок. Компанія працює в сегменті грошових переказів і як PSP агрегатор на українському та міжнародному ринках.