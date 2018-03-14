У Бундестазі сьогодні голосуватимуть за кандидатуру Меркель

У Бундестазі сьогодні голосуватимуть за кандидатури федерального канцлера та уряду Німеччини, повідомляє FrontNews International.

Зараз канцлером є Ангела Меркель, яка обіймає цю посаду з 22 листопада 2005 року. Для переобрання на четвертий термін їй знадобиться набрати половину голосів членів Бундестагу плюс один голос.

Нагадаємо, 4 березня, в Німеччині досягли остаточної згоди для формування "великої коаліції" на чолі з федеральним канцлером Ангелою Меркель. Члени партії Соціал-демократів висловилися за коаліцію з блоком ХДС/ХСС. В результаті проведеного голосування 66,02% членів Соціал-демократичної партії проголосували за створення «великої коаліції» з Християнсько-демократичним союзом і Християнсько-соціальним союзом.

Голосування тривало з 20 лютого по 2 березня по пошті. У коаліційній угоді передбачається по шість міністерських портфелів для ХДС і СДПН. Християнсько-соціальний союз отримав три міністерські портфелі.

Німецькі соціал-демократи нещодавно офіційно оприлюднили імена своїх міністрів у майбутньому уряді під керівництвом Ангели Меркель. Таким чином, всі три партії Великої коаліції - ХДС, ХСС і СДПН представили своїх міністрів.

Раніше також повідомлялося, що Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що не ввійде до складу нового німецького уряду канцлера Ангели Меркель.

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