Перша прикмета освіти – знати минуле і сучасне свого народу.
Іван Франко, український поет, письменник, професор, громадський, культурний та політичний діяч

У Києві обиратимуть туристичний талісман столиці

14 березня, 2018 - 20:01
Фото з архіву "Дня"

Київська міська державна адміністрація відкриє конкурс "Талісман міста Києва" на визначення туристичного талісмана столиці.

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті КМДА.

У відомстві наголошують, що рішення ухвалено з метою формування позитивного іміджу столиці за кордоном, покращення культурного, наукового та соціального потенціалу. Талісман планується використовувати в рекламних, комунікаційних та інших заходах.

Талісманом може бути будь-який особливий реальний чи міфічний персонаж. Також наголошується, що талісман є туристичною символікою та не замінює офіційну символіку столиці.

У КМДА хочуть залучити максимальну кількість креативних учасників до його розробки, поширити інформацію про Київ як туристичну столицю та збільшити привабливість міста на міжнародній арені.

Джерело: День

Більше новин

В Ужгороді представили історію "Панорами Арпада Фести"
Україна і Австрія розпочали співробітництво в галузі освіти, науки і культури
Львівська художниця в абстракціях показала красу міжсезоння
Порошенко закликав G7 не визнавати вибори в окупованому Криму
На Вінниччині планують встановити меморіал на честь Івана Гонти
У Києві планують перейменувати вулицю Тверську на Єжи Ґедройця

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 