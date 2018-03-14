У Києві обиратимуть туристичний талісман столиці

Київська міська державна адміністрація відкриє конкурс "Талісман міста Києва" на визначення туристичного талісмана столиці.

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті КМДА.

У відомстві наголошують, що рішення ухвалено з метою формування позитивного іміджу столиці за кордоном, покращення культурного, наукового та соціального потенціалу. Талісман планується використовувати в рекламних, комунікаційних та інших заходах.

Талісманом може бути будь-який особливий реальний чи міфічний персонаж. Також наголошується, що талісман є туристичною символікою та не замінює офіційну символіку столиці.

У КМДА хочуть залучити максимальну кількість креативних учасників до його розробки, поширити інформацію про Київ як туристичну столицю та збільшити привабливість міста на міжнародній арені.