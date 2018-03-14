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У Києві представили дослідження "Контури російської політики"

14 березня, 2018 - 13:26
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Проблема відносин із Росією є однією із ключових для Української держави. Незважаючи на те, що більшість українців воліла б жити з думкою, що північного сусіда не існує, однак географічне розташування двох країн створює зовсім інші реалії. Саме тому українському експертному середовищу варто приділяти більшу увагу вивченню РФ. У цьому переконані представники Фонду Громадської Дипломатії.

13 березня у Києві Фонд Громадської Дипломатії презентував аналітичне дослідження «Контури російської політики». У збірнику матеріалів проаналізовано ключові аспекти внутрішньої і зовнішньої політики Росії, досліджено взаємовідносини з іншими країнами та фактори, що визначають стан безпеки у регіоні.

За словами директора Фонду Громадської Дипломатії Антона Найчука це дослідження є безпрецедентним, адже до роботи над ним було залучено не лише українських, але й російських експертів. Експерт вважає, що проблематика Росії є не до кінця досліджуваною в Україні, навіть у вітчизняному інформаційному полі зустрічається багато контенту, який не завжди відповідає принципам об’єктивності. «Саме тому однією із цілей цього дослідження є максимальне забезпечення читача об’єктивною, прагматичною аналітикою», – каже представник Фонду.

Російський соціолог Денис Волков зазначив, що ніхто не очікує інтриги на президентських виборах у Росії, адже в них лідирує нинішній очільник Білокам’яної. За словами експерта «Левада-центру», яку в РФ визнали іноземним агентом, економічний спад поки що суттєво не впливає на рейтинги Володимира Путіна, але для нього ця каденція стане останньою.

Євген Касап

 

Джерело: День

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