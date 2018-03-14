У Луцьку з’явиться університетська реабілітаційна клініка

Клініка діятиме на базі Інституту фізичної культури і здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Для цієї клініки університет отримав 550 тисяч гривень грантових коштів на закупівлю фізіотерапевтичного обладнання. Днями ректор професор Ігор Коцан і Надзвичайний та Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула підписали угоду про фінансування проекту «Покращення реабілітаційно-методичного процесу шляхом модернізації фізіотерапевтичного обладнання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки».

Керівником реабілітаційної клініки є професор,доктор біологічних наук Юрій Лях. Він говорить, що у Луцьку нема належної реабілітаційної бази, яка буде на базі університету, а потреба величезна. Нове обладнання має надійти протягом двох-трьох місяців, цим займаються доценти Олена Якобсон та Наталія Уляницька.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк