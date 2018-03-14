У Львові відкрилася виставка "Україна – НАТО. Формула безпеки"

13 березня у Львові представили мандрівну виставку «Україна – НАТО. Формула безпеки». Проходить вона в стінах головного корпусу Львівського національного університету ім.І.Франка. Нагадаємо, що вперше її було представлено у Києві ще 10 липня минулого року, у відкритті взяла участь делегація з 29-ти послів країн-членів Альянсу на чолі з Єнсом Столтенбергом. Присвячена виставка 20-тиріччю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Північноатлантичним альянсом.

Зокрема Генпрокурор НАТО Єнс Столенберг пояснив мету виставки у своєму повідомленні для ЗМІ: «Перші 42 роки його існування (НАТО – авт.) – з 1949 до 1991 – Україна провела по інший бік «залізної завіси». Але «залізні завіси» у свідомості людей пережили і її падіння. За роки незалежності уявлення про НАТО в українському суспільстві значно змінилися... Експозиція пропонує пригадати, які ключові події зробили НАТО, світ і Україну такими, якими вони сьогодні є».

Олександр Кучик, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби та заступник директора Центру міжнародної безпеки та партнерства факультету міжнародних відносин при ЛНУ ім.І.Франка каже, що виставка відбувається в рамках реалізації і концепції інформування населення про Євроатлантичну інтеграцію України й ідея виставки є інформаційною. «Ми сьогодні, як ніхто інший, стикаємося з проблемою інформаційної залежності. Одним із основних елементів й компонентів сьогоднішньої виставки є міфи про НАТО. Перший з них про те, що НАТО є військовим ворожим союзом. Те, що НАТО спровокувало Майдан. Те, що Росія мусіла анексувати Крим для того, щоби убезпечити себе від розміщення натівських баз на Кримському півострові... Вони розбиваються фактажем, документами з концепції Альянсу й навіть сама назва виставки засвідчує те, що Україна пліч-о-пліч з Альянсом робить спроби боротися з російською агресією», – говорить він.

Родзинкою експозиції є аптечка військових, яка показана до і після впровадження стандартів НАТО. Всі охочі можуть прийти й зрозуміти, чим є НАТО для України та які перспективи цієї співпраці.

«Питання в тому, щоб роз’яснити, що є таке НАТО, що воно несе за собою та яким чином допоможе Україні», – наголошує Олександр Макобрій, представник сектору стратегічних комунікацій Міністерства інформаційної політики.

«Кожен зможе отримати інформацію про конкретні факти, задуматися про те, чи співпраця перебуває на належному рівні. За соціологічними дослідженнями видно, що понад 60% українців переконуються все більше в тому, що колективна безпека НАТО є тим інструментом, який дасть можливість спільними зусиллями побудувати таку систему безпеки, яка була би достатньо ефективною», – стверджує Роман Вовк, заступник директора Центру міжнародної безпеки та партнерства, доцент факультету міжнародних відносин ЛНУ ім.І.Франка.

Виставка, що діятиме по 20 березня, відбувається за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Марія Нитка, Літня школа журналістики «Дня»-2017