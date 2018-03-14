У Новій Зеландії випробували перше у світі електричне авіатаксі

Компанія Kitty Hawk, яка належить засновнику Google та керівнику Alphabet Ларі Пейджу, провела біля новозеландського міста Крістчарч тестування пасажирського літаючого апарату на електричній тязі. Про це повідомляє міжнародне видання про технології Engadget.

Американський стартап Kitty Hawk випробував літаюче електротаксі Cora у Новій Зеландії. Компанія оприлюднила відеозапис польоту свого прототипу, повідомляється на офіційному сайті Cora.

Каліфорнійський стартап обрав Нову Зеландію як випробувальний майданчик завдяки готовності регуляторних органів цієї країни надати Kitty Hawk відповідні дозволи.

Cora – це двомісне аеротаксі, обладнане електродвигунами. Воно може злітати та сідати вертикально. Дальність польоту від однієї зарядки складатиме до 100 км, максимальна крейсерська швидкість – до 180 км/год.

Цей літальний апарат обладнаний самокерованим програмним забезпеченням, яке працюватиме під наглядом людини. Це потрібно для того, щоби зробити польоти доступними для користувачів без спеціального навчання.

Згідно задуму розробників, Cora не буде доступна на споживчому ринку, а стане частиною майбутньої екосистеми для корпоративних користувачів, які надаватимуть послуги авіаперевезення.