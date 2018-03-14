У Південній Кореї відбувся допит засудженого за корупцію екс-президента

Прокуратура Південної Кореї допитала колишнього президента Лі Мьон Бака у справі про корупцію і зловживання владою, повідомляє Reuters.

"14 березня колишній президент РК Лі Мьон Бак з’явився на допит в прокуратуру. Він підозрюється в отриманні хабарів в сумі 11 млрд вон або 10,3 млн доларів від Національної служби розвідки і ряду компаній", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, зазначає агентство Yonhap, Лі Мьон Бак є фігурантом справи про нелегальний фонд, створений через компанію, що займалася виробництвом автозапчастин. Номінально фонд належав старшому братові екс-президента, проте звинувачення вважає, що Лі фактично володів фондом, що зібрав близько 30 мільярдів вон.

Лі Мьон Бак очолював Південну Корею з 2008 по 2013 роки. Він є п'ятим за рахунком президентом країни, який став фігурантом кримінального розгляду.