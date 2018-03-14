У Словаччині парламент голосуватиме за оголошення вотуму недовіри уряду

Парламент Словаччини проведе голосування щодо вотуму недовіри уряду в понеділок, 19 березня. Таке рішення ухвалила у вівторок, 13 березня, президія словацького парламенту - Національної ради, повідомляє DW.

Причиною для такого рішення послугувала політична криза в країні, яка виникла після вбивства відомого місцевого журналіста-розслідувача Яна Куціяка. Пропозицію про оголошення вотуму недовіри уряду внесла ліберальна партія "Свобода і солідарність".

Крім того, партія "Міст", яка представляє інтереси угорської нацменшини та є молодшим партнером у правлячій коаліції, виступила із закликом до проведення нових виборів. "Міст" хоче провести переговори з цього приводу з двома іншими партіями, які входять до складу коаліції - соціал-демократами прем'єра країни Роберта Фіцо та правою Словацькою національною партією.

"Якщо переговори не будуть успішними, партія "Міст" вийде зі складу правлячої коаліції", - йдеться у заяві політсили.

Нагадаємо, тіло 27-річного Яна Куціяка, котрий вів гучні антикорупційні журналістські розслідування, та його дівчини знайшли в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його нареченій - у голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого.

Вбитий в Словаччині журналіст Ян Кучак розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

У ЄС вимагають швидкого й усебічного розслідування справи.

28 лютого у Братиславі пройшла демонстрація опозиції із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку через безпрецедентне для Словаччини вбивство журналіста.

Вуличні протести з того часу в країні не вщухають.

Президент Словаччини Андрей Кіска переконаний, що після вбивства журналіста Яна Куціяка необхідно провести кардинальні зміни в уряді країни.

12 березня під тиском подій у відставку подав заступник прем'єр-міністра Словаччини та міністр внутрішніх справ країни Роберт Калінак.

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