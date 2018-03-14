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У віці 76 років помер знаменитий науковець Стівен Гокінг

14 березня, 2018 - 09:04
Фото Reuters

Знаменитий англійський фізик-теоретик Стівен Гокінг помер рано вранці в середу у віці 76 років. Про це повідомляє BBC.

"Це підтвердили діти Гокінга, зазначивши, що їх батько був великим ученим і незвичайною людиною, чия робота і спадщина буде жити протягом багатьох років", - йдеться в повідомленні.

Стівен Гокінг - один з найбільш впливових та відомих фізиків-теоретиків нашого часу, один з основоположників квантової космології. Він вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху, а також теорію чорних дір.

Він опублікував безліч книг для популяризації науки, найвідоміша - про появу Всесвіту "Коротка історія часу", яка стала бестселером. Вона розійшлася 10-мільйонним тиражем.

Все життя він боровся з хворобою бічного аміотрофічного склерозу, яка згодом паралізувала його і прикувала до інвалідного візка. Він втратив здатність говорити, рухливість залишилася лише в м'язі щоки, до якої прикріплений штучний синтезатор мови.

У 2015 році вийшов британський фільм "Всесвіт Стівена Гокінга" про історію життя вченого.

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