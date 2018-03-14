У ВР зареєстрували проект постанови щодо неприпустимості будівництва газопроводу Nord Stream 2

Фракція "Народного фронту" зареєструвала проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream 2" та монополії РФ на газових ринках світу".

Про це під час засідання парламенту заявив голова фракції Максим Бурбак, повідомляє Укрінформ.

"У постанові, яку зареєстрував "Народний фронт" (№8111), йдеться про те, що відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та статті 6 Договору про заснування Енергетичного співтовариства нам треба провести консультації між Україною та Єврокомісією щодо недопущення побудови газопроводу "Північний потік - 2". Звертаємось до Президента України, до уряду України невідкладно розпочати консультації з нашими європейськими партнерами", - сказав Бурбак.

Водночас він звернувся до Голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням доручити профільному комітету негайно розглянути зареєстровану постанову, щоб парламент 15 березня міг проголосувати з цього питання.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті ВР, проект постанови №8111 зареєстровано у парламенті 13 березня 2018 року. Автором законодавчої ініціативи є Максим Бурбак.

Як повідомляв Укрінформ, спікери парламентів Латвії, Литви та Польщі надіслали звернення своїх колег з інших європейських країн, в якому заявили, що друга гілка газопроводу проекту Nord Stream є інструментом російської політики, мета якого - збільшити енергетичну залежність Європи від Росії. Голова естонського парламенту Ейкі Нестор також заявив про намір приєднатися до заяви.

Раніше в Кишиневі глави парламентів України Андрій Парубій та Молдови Андріан Канду за ініціативи української сторони підписали відкритий лист, адресований керівникам парламентів країн ЄС, в якому висловлюється стурбованість будівництвом газопроводу "Північний потік-2" і зазначається, що він є політичним проектом Росії.

На початку вересня 2015 року російський "Газпром" і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2", що доповнить дві нитки "Північного потоку 1", які вже працюють. Цей газопровід здатний майже повністю позбавити Україну транзиту газу, який іде з Росії до Європи.

"Газпром" заявив про намір розпочати будівництво газопроводу Nord Stream-2 навесні 2018 року.