Україна і Австрія розпочали співробітництво в галузі освіти, науки і культури

Україна і Австрія підписали угоду про співробітництво у галузі освіти, науки і культури під час зустрічі президентів Петра Порошенка і Александера Ван дер Беллена, повідомляє 112.ua.

Українсько-австрійський міжнародний договор підписали міністр закордонних справ України Павло Клімкін та федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Республіки Автстрія Карін Кнайсль.

Угода передбачає відкриття у Відні одного з філіалів Українського інституту. Цей інститут буде забезпечувати культурну присутність у Євросоюзі.

В угоді йдеться також про співробітництво у сферах викладання та досліджень між вищими навчальними закладами та іншими науковими установами, обміни студентами і викладачами

Також сторони підтримуватимуть організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав та інших мистецьких акцій. Заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками.

Угода набуває чинності після ратифікації Верховною Радою України та схвалення Національною радою Австрії.