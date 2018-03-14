Перша прикмета освіти – знати минуле і сучасне свого народу.
Іван Франко, український поет, письменник, професор, громадський, культурний та політичний діяч

Україна введе антидемпінгові мита на міндобрива з РФ

14 березня, 2018 - 22:49
Фото з архіву "Дня"

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив підготувати рішення щодо введеня антидемпінгові мита на міндобрива з Росії.

Про це йшлося 14 лютого під час засідання уряду, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Рішення стосуватиметься введення антидемпінгових мит на певні види мінеральних добрив, які експортуються з Російської Федерації, і воно жодним чином не повинно вплинути на забезпеченість аграріїв мінеральними добривами в посівний період", - йдеться у повідомленні.

За словами Гройсмана, це дозволить підтримати українських виробників добрив.

Нагадаємо, що Британія планує відмовитися від газу РФ.

Джерело: День

Більше новин

Блогер "Дня" Андрій Любка презентував в Ужгороді перекладений ним роман сербського автора
ООН стурбована обстрілами Донецької фільтрувальної станції
МЗС пропонує скасувати Договір про дружбу з РФ
Фіцо може піти у відставку через вбивство журналіста
Кабмін схвалив призначення 89 державних стипендій діячам культури і мистецтва
В окупованому Криму суд змінив вирок українцю Балуху

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 