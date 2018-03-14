Україна введе антидемпінгові мита на міндобрива з РФ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив підготувати рішення щодо введеня антидемпінгові мита на міндобрива з Росії.

Про це йшлося 14 лютого під час засідання уряду, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Рішення стосуватиметься введення антидемпінгових мит на певні види мінеральних добрив, які експортуються з Російської Федерації, і воно жодним чином не повинно вплинути на забезпеченість аграріїв мінеральними добривами в посівний період", - йдеться у повідомленні.

За словами Гройсмана, це дозволить підтримати українських виробників добрив.

Нагадаємо, що Британія планує відмовитися від газу РФ.