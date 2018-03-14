Українці можуть розрахувати розмір власної пенсії онлайн, - Рева

На сьогоднішній день кожен українець може онлайн розрахувати розмір власної пенсії.

Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає "112 Україна".

"Кожна людина сьогодні може подивитися, який у нього страховий стаж, розмір внесків і навіть провести попередній розрахунок власної пенсії ... Ви можете зробити електронний ключ, не виходячи з дому, якщо є платіжна картка", – зазначив Рева.

На питання журналіста, чи можливо дізнатися скільки людині залишилося до пенсії, не декларуючи доходи, Андрій Рева відповів ствердно.

"Якщо він хоче це зробити, не виходячи з дому - у нього повинен бути цей електронний ключ, він не обов'язковий для подання декларації. Зайшов, подивився і зробив висновки", – додав Рева.