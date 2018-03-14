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Українці можуть розрахувати розмір власної пенсії онлайн, - Рева

14 березня, 2018 - 20:52
Фото Reuters

На сьогоднішній день кожен українець може онлайн розрахувати розмір власної пенсії.

Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає "112 Україна".

"Кожна людина сьогодні може подивитися, який у нього страховий стаж, розмір внесків і навіть провести попередній розрахунок власної пенсії ... Ви можете зробити електронний ключ, не виходячи з дому, якщо є платіжна картка", – зазначив Рева.

На питання журналіста, чи можливо дізнатися скільки людині залишилося до пенсії, не декларуючи доходи, Андрій Рева відповів ствердно.

"Якщо він хоче це зробити, не виходячи з дому - у нього повинен бути цей електронний ключ, він не обов'язковий для подання декларації. Зайшов, подивився і зробив висновки", – додав Рева.

Джерело: 112 Україна

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