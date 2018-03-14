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Українська поліція викрила схему розкрадання "кіотських грошей"

14 березня, 2018 - 20:19
Фото з архіву "Дня"

Колишній топ-менеджер ДП "Держекоінвест" та керівники двох комерційних структур привласнили 11 мільйонів гривень, виділених Україні у межах Кіотського протоколу.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції.

"Сума коштів, якою заволоділи підозрювані, та сума завданих збитків становить понад 11,2 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, упродовж 2012-2014 років посадовими особами державного підприємства проводилися тендерні процедури щодо проведення робіт з утеплення об'єктів соціальної сфери на території України в межах Кіотського протоколу. Надалі з рядом комерційних структур були укладені відповідні договори.

Після виконання необхідних робіт посадові особи ДП "Держекоінвест" та керівники товариств підписали угоду про завершення проектів та проведення всіх розрахунків. Проте слідчі ГПУ та оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили, що відомості про обсяг та вартість виконаних робіт не відповідають фактичним даним.

"Шляхом внесення недостовірної інформації та підроблення документів зловмисники заволоділи коштами державного бюджету, які були виділені нашій країні в межах Кіотського протоколу", - йдеться у повідомленні.

Колишньому керівникові ДП "Держекоінвест" та директорам ще двох комерційних структур, причетним до вчинення злочину, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Оперативники та слідчі проводять заходи для відшкодування державі завданих збитків.

Зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Джерело: День

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