Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь у спортивних заходах на території РФ

Українським національним збірним офіційно заборонили брати участь у спортивних заходах на території Росії. Відповідний наказ сьогодні підписав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, повідомляється на офіційному сайті Міністерства.

До зазначених документів забороняється планувати та проводити навчально-тренувальні збори на території країни-агресора і участь членів національних збірних команд України з видів спорту у всіх спортивних змаганнях, що проводяться на території РФ.

Жданов пояснив, що наказ підписаний у зв'язку з недавнім ухваленням т. зв. закону про реінтеграцію ОРДЛО. "Сьогодення вимагає від нас рішучих дій", - зазначив він.

Міністр також закликав міжнародні федерації не проводити змагання на території Росії.

Зазначимо, в червні поточного року в Росії відбудеться Чемпіонат світу з футболу, однак українська збірна не братиме в ньому участь, оскільки не зуміла вийти з групи у відбірковому етапі. Напередодні Жданов повідомив про майбутній бойкот українською збірною етапу Кубка світу з біатлону, який незабаром відбудеться в російській Тюмені.