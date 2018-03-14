В окупованому Криму суд змінив вирок українцю Балуху

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активістові Володимиру Балуху, на два місяці зменшивши термін позбавлення волі.

Про це повідомляє проект "Крим.Реалії".

"Суддя Тимур Сльозко виключив із обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв'язку з цим вирок змінили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі у колонії-поселенні", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що суд при цьому відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали у ході судового слідства, а також у проведенні додаткових експертиз, витребуванні додаткових документів та здійсненні аудіозапису силами суду.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів та кілька тротилових шашок.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинуваченого у зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тис. грн).

Адвокати Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.

Нагадаємо, що на судових засіданнях Балух не відмовився від своїх переконань.