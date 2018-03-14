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В Україні очікується суттєве ускладнення погодних умов, - ДСНС

14 березня, 2018 - 16:24
Фото: ДСНС України

Протягом 17-19 березня в Україні знову очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС України на свої сторінці у Facebook.

«Український гідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини, подекуди сильний дощ та мокрий сніг. При цьому приріст снігового покриву сягатиме 20-25 см. Місцями ожеледь та ожеледиця на дорогах, а також налипання мокрого снігу. Нічна температура в Україні знизиться до 10-16°, а у південній частині - до 4-10° морозу», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що погодні умови, сформовані впливом активного циклону, можуть призвести до порушення руху транспорту, а також ускладнять роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

ДСНС радить слідкувати за прогнозами синоптиків та метеорологічними попередженнями.

Джерело: День

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