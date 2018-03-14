В Ужгороді представили історію "Панорами Арпада Фести"

У вівторок, 13 березня, в Закарпатському обласному художньому музеї імені Й. Бокшая відбулося урочисте відкриття виставки творів живопису «Історія. Триста шістдесят градусів» під патронатом країн Вишеградської четвірки. В офіційному відкритті взяли участь делегації з Угорщини та Польщі, дипломати, представники місцевої влади, митці та громадськість, а в знак важливості цієї події захід розпочався із виконання українського, польського та угорського гімнів.

Директор Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая Франциск Ерфан та його колеги-музейники з Угорщини та Польщі, розповіли журналістам історію створення жанру панорамного мистецтва, зазначивши на історичній та художній цінності полотен, які нині демонструються в Ужгороді, та продемонстрували тематичні фільми.

У виставкових залах музею презентовано унікальні експонати Тарновського міського музею у Польщі та Національного історичного парку пам’яті в містечку Опустасер в Угорщині: історична панорама важливого бою у Трансільваніїї у березні 1848 року в м. Нодьсебен під час революції та визвольної боротьби 1848-1849 років, та масштабну «Панораму Фести» – картину «Прихід угорців» з нагоди відзначення тисячоліття прибуття цього народу на «нову батьківщину».

Для створення історичної панорами художник Арпад Фести запросив групу митців, які працювали над окремими частинами картини. Серед художників, які спільно відтворили ландшафт навколо Ужгорода та Мукачева в долині річки Латориці, - Ласло Меднянські, Ігнац Уйварі та Бейло Шпані. Роботу розпочали у 1893 році на спеціальній полотняній основі, шириною вісім метрів, витканій у Бельгії та розміщеній на багатоповерхових підставках, які рухалися навколо спеціальними коліями. З ескізів виготовили діапозитиви, які проектували на полотно, а потім вугіллям вимальовували контури ландшафту та обриси фігур. Панораму розміром 120 на 15 метрів і майже 1800 кілограмів ваги представили громадськості у травні 1894 року.

Незабаром «Панораму Фести» експонували у Лондоні, після чого вона оселилась у Будапешті. Та внаслідок бомбардувань у 1944 році будівля та полотно зазнали відчутних руйнувань та пошкоджень. І лише в 1990-1995 роках польська група реставраторів відновила панораму, після чого відреставрований твір передали у спеціально збудовану панорамну будівлю в Національному історичному парку пам’яті в cелі Опустосер.

Як зазначив представник уряду Угорщини, ця виставка, безсумнівно, сприятиме зміцненню духовних, культурних, історичних зв’язків між угорцями, поляками та українцями.

Побачити величну історичну панораму ужгородці та гості міста зможуть до 20 травня 2018 року.

Оксана ДУДАШ, Ужгород, фото автора