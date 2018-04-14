Чеський залізничний та автобусний лоукостер запускає рейси з України

Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запускає у продаж квитки на рейс з Ужгорода та Мукачевого до Праги. Про це повідомляє ТСН.

"Сполучення між Закарпаттям та столицею Чехії відбуватиметься двома видами транспорту - спершу автобусом, а потім фірмовим жовтим поїздом компанії. Поїздка не буде прямою, а відбуватиметься з пересадкою у словацькому місті Кошице. Звідти пасажири їхатимуть залізницею", - йдеться у повідомленні.

Вартість найдешевшого квитка становитиме 18 євро 50 центів. Проте у доступі будуть спальні вагони, тоді ціна за квиток зростає до 22 євро 10 центів.

Купити квитки можна в Інтернеті, за допомогою мобільного додатку, також можна придбати їх безпосередньо в автобусі. З Ужгорода та Мукачевого перевезення здійснюватимуться на партнерських автобусах із відповідною позначкою.