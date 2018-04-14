Чорнобильска АЕС спростила процедуру реєстрації на екскурсію

Державне підприємство “Чорнобильска АЕС” спростило процедуру реєстрації на екскурсію. Тепер, щоб відвідати станцію, потрібно лише зареєструватись на сайті.

Про це повідомляє прес-служба Державного підприємства “Чорнобильска АЕС” на офіційному сайті.

Повідомляється, що бажаючим продемонструють, як сьогодні працює ЧАЕС, відбувається процес зняття з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

“ЧАЕС стає ще одним об’єктом зони відчуження, який зможуть відвідати всі охочі. Це дасть можливість відвідувачам отримати повне уявлення про роботу станції та про проекти, які реалізуються на промисловому майданчику ”, — повідомив голова ДАЗВ Віталій Петрук.

Також у ЧАЕС наголосили, що відвідувачів забезпечать усіма необхідними засобами індивідуального захисту та вони проходитимуть обов’язковий дозиметричний контроль.