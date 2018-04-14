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Дамаск скористається правом на "легітимну самооборону" у випадку військових дій проти Сирії, - Джафарі

14 квітня, 2018 - 14:48
Фото: Reuters

У випадку будь-яких воєнних дій проти Сирії офіційний Дамаск захищатиме свій суверенітет. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова постійного представника Сирії при ООН Башара Джафарі та засідання РБ ООН.

“Якщо США, Великобританія та Франція нападуть на нас, то ми не матимемо іншого виходу, окрім як застосувати статтю 51 Статуту ООН, що дає право на легітимну самооборону”, — сказав Джафарі.

Він наголосив, що Сирія “не дозволить нікому порушувати свій суверенітет”.

“Це не погроза, а попередження”, — додав дипломат.

Нагадаємо, вчора Росія запросила провести засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в Сирії, у зв'язку з заявою США про швидку відповідь режиму Башара Асада на хіматаку

Джерело: Укрінформ

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