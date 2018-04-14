Доба в АТО: 43 обстріли позицій ЗСУ, поранений військовослужбовець

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати режим повного припинення вогню. За минулу добу, 13 квітня 2018 року, агресор здійснив 43 обстріли позицій Збройних Сил України.

Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України зазнав поранення, повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зокрема на Луганському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по наших укріпленнях під Троїцьким.

Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, гранатомети і стрілецьку зброю – неподалік Зайцевого, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки. Крім цього, з гранатометів вогонь вівся по наших укріпленнях поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Мар’їнки, Павлополя, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Невельського, Авдіївки, Мар’їнки, Павлополя та Шахти «Бутівка», а з озброєння БМП – в районі Талаківки, Кам’янки та Богданівки.

Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Опитного, Лебединського, Шахти «Бутівка», Талаківки, Павлополя та Водяного, а по захисниках Авдіївки – вівся снайперський вогонь