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Франція оприлюднила звіт про використання хімзброї в Сирії та звинуватила Асада

14 квітня, 2018 - 17:12

Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня. Документ опублікований на офіційному сайті  МЗС Франції.

Відзначається, що документ заснований на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених даних, отриманих французькими службами.

"Кілька смертоносних хімічних атак відбулися в місті Дума в кінці дня суботи, 7 квітня 2018 року, і ми оцінюємо з високим ступенем впевненості, що вони були виконані сирійським режимом", - йдеться в документі.

У звіті вказують на "масивний наплив увечері 7 квітня пацієнтів чисельністю мінімум в 100 осіб з проявами симптомів ураження хімічними речовинами в медичні центри Східної Гути".

"Загалом десятки людей, щонайменше 40 людей, згідно з кількома джерелами, могли загинути від ураження хімічною речовиною. Відомості, зібрані Францією і її союзниками, утворюють достатній масив доказів, щоб визначити провину сирійського режиму в хімічних атаках 7 квітня", - стверджується в доповіді.

За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували в Думі хімічну зброю, що містить хлор.

"Атака 7 квітня 2018 року сталась в рамках більш масштабного військового наступу режиму в регіоні Східної Гути. Розпочатий в лютому 2018 року, цей наступ дозволив Дамаску відновити контроль над всім анклавом", - наголошується в документі.

Французькі служби також заявили, що не мають ніякої інформації на підтримку теорії, згідно з якою збройні групи в Гуті хотіли б придбати або мали хімічну зброю.

Джерело: Еспресо

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